Азиатские акции растут, Hang Seng прибавил более 2% на фоне ослабления тарифов США

Азиатские акции резко выросли в понедельник, при этом гонконгский индекс Hang Seng показал наибольший рост в технологическом секторе после того, как власти США сигнализировали о временном освобождении электроники от высоких торговых тарифов на товары из Китая. Об этом пишет investing.

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Причина роста

Рост на азиатских рынках также последовал за позитивной пятничной сессией на Уолл-стрит, после заверений в экономической поддержке со стороны Федеральной резервной системы, а также ряда сильных отчетов банков о прибыли.

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в ходе азиатских торгов в понедельник, при этом фьючерсы на S&P 500 прибавили около 1%. Ожидается, что технологические гиганты, такие как Apple Inc, которые сильно зависят от производства в Китае, продемонстрируют значительный рост на фоне ограниченного тарифного послабления.

Торги на бирже

Hang Seng вырос более чем на 2%, так как азиатские технологические компании приветствуют некоторые исключения из тарифов США

Гонконгский индекс Hang Seng был безусловно лучшим в понедельник, прибавив 2,7%. Другие технологически ориентированные биржи региона также выросли: южнокорейский KOSPI прибавил 1%, а японский Nikkei 225 вырос на 1,5%.

Технологические акции, котирующиеся в Гонконге, особенно те, которые имеют экспортную направленность в США, продемонстрировали значительный рост после того, как Белый дом в пятницу сигнализировал, что электроника будет освобождена от 145% тарифов президента Дональда Трампа на товары из Китая.

Производитель ПК Lenovo Group стал лидером роста в Hang Seng, прибавив 5,4%. Другие технологические гиганты, включая Alibaba, Baidu и Haier Smart Home Co Ltd, выросли на 4−5,5%.

Однако Трамп заявил в выходные, что это временная мера, и что он планирует объявить отдельные тарифы на электронику, которые могут включать полупроводники.

Трамп также пообещал провести расследование в сфере национальной безопасности в отношении сектора производства микросхем, отметив, что импорт электроники из Китая по-прежнему облагается 20% тарифом, введенным в марте.

Акции материкового Китая были менее оптимистичны, чем их региональные аналоги, учитывая, что Пекин сталкивается с серьезной торговой войной с Соединенными Штатами. Shanghai Shenzhen CSI 300 вырос на 0,5%, а Shanghai Composite прибавил 0,8%.

Китай ответил 125% тарифами на американские товары на прошлой неделе в ответ на эскалацию тарифов Трампа. Ожидается, что Пекин также усилит стимулирующие меры, чтобы помочь экономике пережить последствия торговой войны.

Данные по валовому внутреннему продукту Китая за первый квартал ожидаются позднее на этой неделе, как и ключевые экономические показатели из нескольких других азиатских стран.

Азиатские акции растут, но опасения торговой войны сохраняются

Более широкие азиатские рынки выросли в понедельник, компенсируя часть недавних потерь. Но инвесторы остаются настороженными из-за возможных торговых сбоев, особенно в условиях растущей торговой войны между США и Китаем.

Австралийский ASX 200 прибавил 1,3%, а японский TOPIX вырос на 1,5%.

Сингапурский индекс Straits Times вырос на 1,8%, учитывая, что страна также сильно зависит от экспорта электроники.

Экономика Сингапура выросла меньше, чем ожидалось, в первом квартале 2025 года, как показали правительственные данные в понедельник, при этом прогнозируется, что экономика будет расти меньше, чем ожидалось в этом году.

Но Денежно-кредитное управление Сингапура смягчило политику, как и ожидалось, в понедельник, а также снизило прогноз потребительской инфляции на 2025 год.

Индийские рынки были закрыты в связи с праздником.