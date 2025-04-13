Fintech Farm Дубилета запустила необанк Roarbank в Индии

Основанная украинцами Fintech Farm запустила бета-тест необанка Roarbank в Индии, сообщили на странице в LinkedIn. В компании говорят, что за несколько дней получили более 100 000 регистраций. Год назад Fintech Farm привлек $32 млн для выхода на этот рынок.

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Что известно

«Мы уже начали постепенно подключать первых клиентов в формате закрытой бета-версии. Еще остались мелкие баги, но все выглядит прекрасно», — говорится в сообщении.

Партнером стартапа в Индии стал Unity Small Finance Bank. После запуска первой версии (MVP), говорят, амбициозные планы запустить еще больше продуктов и сервисов для клиентов в стране.

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Банк предлагает клиентам кредитный лимит до 1,5 лакхов индийских рупий, до 62 дней беспроцентного периода, кэшбек до 20% на выбранные категории ежемесячно и процент до 7,5% годовых на сберегательный счет.

Напомним

В сентябре прошлого года Fintech Farm запустил необанк Simbank в Кыргызстане.