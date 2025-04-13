Биржи в Китае ограничили продажу акций для крупных инвесторов

Фондовые биржи в Китае ввели негласные ограничения на чистые продажи акций со стороны хедж-фондов и крупных розничных инвесторов — до 50 млн юаней ($6,83 млн) в день, пишет Reuters со ссылкой на документ, попавший в распоряжение редакции, и источники, знакомые с ситуацией.

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Что известно

Лимит введен на фоне усиления поддержки рынка со стороны Пекина во время эскалации торговой войны с США. Он означает, что разница между объемом продаж и покупок со стороны инвестора не должна превышать эту сумму.

Согласно документу, с которым ознакомился Reuters, брокерам поручено внимательно отслеживать операции со стороны фондов и крупных частных инвесторов. Также указано, что лимит в 50 млн юаней может быть сокращен при резком падении китайского рынка.

Брокеры предупреждают своих клиентов об ограничении в устной форме, рассказал источник Reuters. Два собеседника агентства в брокерских компаниях рассказали, что если инвесторы не будут соблюдать лимит, их торговые счета могут быть заморожены. Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи не ответили на запросы о комментарии.

Китай уже предпринял ряд мер по стабилизации внутреннего фондового рынка на фоне ужесточения пошлин Дональдом Трампом: они в значительной степени защитили китайские акции от распродаж, охвативших мировые рынки, пишет Reuters.

Государственный инвестиционный фонд Китая Central Huijin уже пообещал увеличить долю акций в своем портфеле, все больше публичных компаний проводят обратный выкуп бумаг, ведущие брокеры страны заявили о намерении способствовать стабилизации рынка.

Напомним

Торговая борьба США и Китая привела к тому, что между странами действуют трехзначные пошлины на импорт товаров. Белый дом объяснил, что суммарно пошлины на импорт товаров из Китая в США составляют 145%.

Сюда включены «взаимные» пошлины, которые Дональд Трамп довел до 125%, а также тарифы в 20%, которые он ввел против Китая из-за поставок фентанила. Пекин объявил о повышении ответных пошлин на американские товары до 125%.

В отличие от других мировых фондовых рынков, китайский отреагировал на взвинчивание пошлин со стороны Трампа спокойно. Индекс CSI 300 к закрытию торгов 11 апреля вырос на 0,4%, до 3750,52 пункта.

Hang Seng China Enterprises, который отражает динамику котировок китайских компаний на Гонконгской фондовой бирже, прибавил 1,7%, до 7801,5 пункта. Акции как в Китае, так и в Гонконге сократили недельные потери, отмечает Reuters.