Кабмин расширяет программу «Доступные лекарства»: какие препараты добавили

Правительство Украины приняло решение о масштабном расширении программы государственной реимбурсации «Доступные лекарств». Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Какое лекарство добавит

Уже с августа 2025 года в список программы будет добавлен ряд новых препаратов для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Среди них — лекарства на основе индапамида и торасемида, помогающие контролировать артериальное давление и уменьшать отеки, а также метилдопа — препарат, назначаемый при гипертензии, в частности у беременных.

Также реимбурсация распространится на препараты с двухвалентным железом и фолиевой кислотой, необходимые для лечения анемии в период беременности и послеродового периода.

С октября 2025 года программу пополнят и препараты для лечения онкологических заболеваний, в частности экземестан, летрозол и тамоксифен, которые используются для гормональной терапии при раке молочной железы.