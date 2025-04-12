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12 апреля 2025, 13:30 Читати українською

В мире насчитывается около 100 миллионов фальшивых долларов, 12% из них — это «киноденьги»

В мире насчитывается около 100 миллионов долларов в виде поддельных банкнот, и, как сообщил в интервью The Wall Street Journal Шон Феррари, главный коммерческий директор Currency Research и бывший сотрудник Федеральной резервной системы, примерно 12% из них — это «киноденьги», легально отпечатанные для съемок, но оказавшиеся в реальном денежном обороте.

В мире насчитывается около 100 миллионов долларов в виде поддельных банкнот, и, как сообщил в интервью The Wall Street Journal Шон Феррари, главный коммерческий директор Currency Research и бывший сотрудник Федеральной резервной системы, примерно 12% из них — это «киноденьги», легально отпечатанные для съемок, но оказавшиеся в реальном денежном обороте.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПо его словам, такие купюры создаются для фильмов, сериалов и рекламных съемок — с обязательными обозначениями вроде «For motion pictures use only».
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По его словам, такие купюры создаются для фильмов, сериалов и рекламных съемок — с обязательными обозначениями вроде «For motion pictures use only». Тем не менее, часть этих банкнот просачивается в систему и используется в попытках расплатиться в магазинах, кафе и торговых автоматах.

В 2019 году Секретная служба США признала: некоторые из этих купюр были достаточно убедительными, чтобы обмануть не только людей, но и устройства по приему наличных.

На фоне этого случая особое значение приобретает вопрос: как защищается доллар — самая используемая валюта в мире, с более чем 55 миллиардами купюр в обращении? Шон Феррари, который проработал 16 лет в ФРС, рассказал WSJ, что защита американских банкнот основана на трех уровнях.

Первый — рассчитан на сдерживание наименее квалифицированных фальшивомонетчиков.

«Простейшее средство — сама тактильность купюры: ее особое звучание, когда ее сгибают, и характерная текстура», — отметил он. Купюра состоит из секретной смеси хлопка и льна, и воссоздать это ощущение — половина успеха. Некоторые подделки делаются на настоящей банкнотной бумаге — например, злоумышленники смывают чернила с $5 и печатают $100 поверх. В ответ многие страны перешли на полимерные банкноты с характерным «пластиковым» изгибом.

Второй уровень защиты ориентирован на автоматическую проверку — против более продвинутых подделок, предназначенных, например, для обмана терминалов и банкоматов. Используются магнитные чернила, создающие узоры, распознаваемые сенсорами. Но, как отмечает Феррари, обойти даже такие системы возможно — достаточно узнать, что именно ищет машина, и имитировать лишь этот признак. Иногда мошенникам удается заставить автоматы принять даже пустую бумагу, если магнитный отклик совпадает.

Третий уровень — это невидимая защита, известная только самому центральному банку. Он может включать в себя молекулярные компоненты, реакцию на определённый свет или лазер, особые химические свойства. Эта технология — своего рода «последняя линия обороны», используемая в том числе для распознавания так называемых «supernotes» — сверхкачественных подделок, которые США в 2000-х годах связывали, в частности, с Северной Кореей.

Исторически, подделка валюты применялась и как инструмент войны: в 1940-х нацистская Германия печатала миллионы фальшивых фунтов стерлингов, чтобы подорвать британскую экономику.

Однако даже самая совершенная защита бесполезна, если человек ее не использует. Многие покупатели и кассиры не проверяют купюры визуально, а торговые автоматы реагируют лишь на один признак, отмечает эксперт.

Именно поэтому центробанки начали внедрять новые технологии — таких как микролинзы, создающие 3D-эффекты. Швейцария, например, одна из первых внедрила большинство современных защитных элементов — от прозрачных окон до цветопеременных чернил и микропечати. Печать одной банкноты в стране обходится в среднем в 45 центов, и в 2024 году было выпущено более 41 млн новых купюр.

На этом фоне особенно примечательно, что американская однодолларовая купюра не меняла дизайн более 60 лет, говорит Феррари. При этом в обращении находятся почти 15 миллиардов $1 банкнот.

Бюро гравировки и печати США объясняет это тем, что купюра низкого номинала редко подделывается, а обновление дизайна повлечет колоссальные затраты и логистические сложности по всему миру, где доллар служит резервной валютой. Кроме того, действует федеральный запрет на редизайн $1, чтобы сохранить доверие к доллару как к символу стабильности.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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