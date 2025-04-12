Стоимость золота обновила исторический максимум

В пятницу 11 апреля стоимость июньского фьючерса на золото превысили уровень $3250 и на максимуме достигала $3255,4 за унцию. К вечеру стоимость скорректировалась до $3243,4. Cтоимость серебра в это же время достигла $31,43 за унцию.

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Детали

По данным Reuters, одним из ключевых факторов роста цен на золото является возросший интерес со стороны инвестиционных фондов.

Кроме того, как отмечает агентство, неопределенность на рынках, спровоцированная торговой войной президента Трампа и геополитической напряженностью, усиливает привлекательность золота как «тихой гавани».

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Угрозы введения новых и повышения существующих тарифов на китайские товары, по информации издания, подпитывают опасения относительно глобальной торговой войны и роста инфляции в США, что также способствует росту спроса на золото.

Аналитик UBS Джованни Стауново заявил, что, по их мнению, у золота есть потенциал для дальнейшего роста, и в оптимистичном сценарии они видят цены на уровне $3400−3500 за унцию в ближайшие месяцы.

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