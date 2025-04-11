Finance.ua Страхование не ожидает особого случая, мы решили подарить подписчиками нашего канала «Finance.ua — онлайн-страхование» 10 сертификатов от WOG на горючее номиналом 1000 гривен.
Finance.ua разыгрывает 10 сертификатов по 1000 грн на горючее
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Когда определим победителей?
Результаты розыгрыша будут опубликованы 18:04. Официальные условия по ссылке.
Победителей рандомно выберет телеграмм-бот. Победители должны предоставить свои данные для связи.
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Источник: Минфин
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