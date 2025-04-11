В девятом, заключительном выпуске бесплатного проекта «Финансовая грамотность для военных» мы обсудили ключевые аспекты получения образования и переквалификации ветеранов. Вы поймете, какие специальности сейчас востребованы на рынке, нужно ли вам дополнительное образование, какой тип обучения и заведение выбрать в зависимости от своих целей.
Переквалификация и получение образования: какие возможности доступны ветеранам
В выпуске говорится об академических программах, коротких курсах, международных возможностях, а также о том, как адаптировать приобретенные в армии навыки к гражданскому рынку труда. Спикеры дают рекомендации по выбору учебных заведений, рассказывают о перспективных направлениях для трудоустройства и возможности финансовой поддержки для получения образования.
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О спикерах
Тему раскрывают спикер курса Алина Шух и приглашенная эксперт Ольга Бандровская — руководитель военного департамента платформы по трудоустройству и рекрутинговому агентству Lobby X.
Ключевые темы выпуска
- Какие возможности для образования и переквалификации доступны ветеранам в Украине (курсы, университеты, сертификационные программы)?
- Профориентация и самопознание: как определить лучшую для себя профессию для возвращения к гражданской жизни
- Краткие курсы и онлайн-обучение vs. академическое образование: что лучше для долгосрочной адаптации
- Как адаптировать военные навыки к гражданским профессиям или собственному бизнесу?
- Как выбрать качественную образовательную программу: аккредитацию, сертификацию, рыночную ценность?
- Какие бизнес-программы и курсы предпринимательства следует рассмотреть?
- Какие навыки и профессии будут актуальны в ближайшие 5−10 лет?
- Существуют ли международные программы обучения для ветеранов, желающих получить образование за рубежом?
- Достаточно ли самообразования для ветеранов, планирующих работать как предприниматели? Рекомендации книг, онлайн-платформ и других образовательных ресурсов.
- Какие гранты и финансовая поддержка доступны для обучения?
- Есть ли в Украине программы повышения квалификации в военной сфере?
Напомним, что материалы курса доступны всем желающим бесплатно. Просматривать их можно в произвольном порядке на сайте Академии Минфин.
Инициаторы и партнеры проекта
Инициатором создания курса является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Учеба в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.
Авторами контента являются эксперты компании Smart Family Office, предоставляющей услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.
Проект реализуется при поддержке партнеров:
- Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.
- femida.us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ИТ.
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