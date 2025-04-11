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11 апреля 2025, 15:04 Читати українською

Переквалификация и получение образования: какие возможности доступны ветеранам

В девятом, заключительном выпуске бесплатного проекта «Финансовая грамотность для военных» мы обсудили ключевые аспекты получения образования и переквалификации ветеранов. Вы поймете, какие специальности сейчас востребованы на рынке, нужно ли вам дополнительное образование, какой тип обучения и заведение выбрать в зависимости от своих целей.

В девятом, заключительном выпуске бесплатного проекта «Финансовая грамотность для военных» мы обсудили ключевые аспекты получения образования и переквалификации ветеранов.

В выпуске говорится об академических программах, коротких курсах, международных возможностях, а также о том, как адаптировать приобретенные в армии навыки к гражданскому рынку труда. Спикеры дают рекомендации по выбору учебных заведений, рассказывают о перспективных направлениях для трудоустройства и возможности финансовой поддержки для получения образования.

👉 Посмотреть видео можно по ссылке.

О спикерах

Тему раскрывают спикер курса Алина Шух и приглашенная эксперт Ольга Бандровская — руководитель военного департамента платформы по трудоустройству и рекрутинговому агентству Lobby X.

Ключевые темы выпуска

  • Какие возможности для образования и переквалификации доступны ветеранам в Украине (курсы, университеты, сертификационные программы)?
  • Профориентация и самопознание: как определить лучшую для себя профессию для возвращения к гражданской жизни
  • Краткие курсы и онлайн-обучение vs. академическое образование: что лучше для долгосрочной адаптации
  • Как адаптировать военные навыки к гражданским профессиям или собственному бизнесу?
  • Как выбрать качественную образовательную программу: аккредитацию, сертификацию, рыночную ценность?
  • Какие бизнес-программы и курсы предпринимательства следует рассмотреть?
  • Какие навыки и профессии будут актуальны в ближайшие 5−10 лет?
  • Существуют ли международные программы обучения для ветеранов, желающих получить образование за рубежом?
  • Достаточно ли самообразования для ветеранов, планирующих работать как предприниматели? Рекомендации книг, онлайн-платформ и других образовательных ресурсов.
  • Какие гранты и финансовая поддержка доступны для обучения?
  • Есть ли в Украине программы повышения квалификации в военной сфере?

Напомним, что материалы курса доступны всем желающим бесплатно. Просматривать их можно в произвольном порядке на сайте Академии Минфин.

Инициаторы и партнеры проекта

Инициатором создания курса является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Учеба в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.

Авторами контента являются эксперты компании Smart Family Office, предоставляющей услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.

Проект реализуется при поддержке партнеров:

  • Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.
  • femida.us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ИТ.
Источник: Минфин
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