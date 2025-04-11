Немецкая компания Bosch планирует закрыть два своих завода в Германии из-за кризиса в строительном секторе и снижения потребительской активности на фоне общей экономической нестабильности. Об этом сообщает Bild.
Bosch закрывает два завода в Германии на фоне экономического кризиса
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Под угрозой более 500 рабочих мест: 280 работников в Зебнице и 230 в Штутгарт-Эхтердингене. Производство инструментального подразделения в этих городах завершится к 2026 г. в рамках глобальной реорганизации производственных мощностей.
Данные заводы производят, в частности, такие электроинструменты, как перфораторы и ударные молотки, угловые шлифмашины и садовые инструменты. В будущем они будут производиться в других заводах, например, в Мишкольце (Венгрия).
Производство «не имеет экономически жизнеспособной будущей концепции» и рассматривается продажа заводов, пояснил Томас Донато, член правления Bosch Power Tools.
Профсоюзы уже заявили о намерении противодействовать закрытию заводов. Представитель IG Metall в Восточной Саксонии Уве Гарб назвал ситуацию скандальной.
«Это скандал, с которым мы будем бороться всеми доступными нам средствами. Вместо того чтобы производить в странах с низкой оплатой труда, работодатель должен взять на себя ответственность за своих сотрудников, которые приносили ему большие прибыли в хорошие времена», — подчеркнул он.
Напомним
«Минфин» писал, что в прошлом году Bosch с целью диверсификации решила купить активы американской компании Johnson Controls по производству систем вентиляции и кондиционирования за $8 млрд.
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