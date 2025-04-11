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11 апреля 2025, 12:14 Читати українською

Аналитик предупредил о «Большой депрессии» на крипторынке, в ООН принимают пожертвования в крипте: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Аналитик предупредил о «Большой депрессии» на крипторынку

В ближайшие недели возможна новая капитуляция поклонников цифрового золота, но медвежий рынок начнется предположительно в сентябре. Такое мнение высказал популярный аналитик под ником Capo Of Crypto.

Ориентируясь на разные таймфреймы, эксперт сделал несколько прогнозов:

  • Ближайшие несколько дней. Рынок положительно отреагировал на введение президентом США Дональдом Трампом 90-дневной отсрочки по тарифам. Биткоин может переместиться в зону $92 000−98 000, многие альтокины — подскочить на 50−100%.
  • Следующие несколько недель. Есть приличный шанс увидеть очередную капитуляцию. Ее могут вызвать разные факторы вроде возобновления разговоров о пошлинах, эскалации конфликтов, очередной пандемической паники и прочее.
  • До сентября. Вполне вероятным сценарием выглядит наступление альтсезона. Некоторые монеты смогут пробить максимумы, другие — нет. Во всяком случае, из-за перепроданности многих активов доходность «может быть очень хорошей».
  • Конец 2025 и 2026 год. Ситуация может стать «действительно ужасающей», а с сентября начнется медвежий рынок. В указанный период стартует процесс «глобальной перезагрузки экономики».

«Не просто какая-то коррекция, а нечто сравнимое с 1929 годом. Истинная депрессия. То, что многие называют „большой перезагрузкой“. Переход в новую систему: цифровая экономика, стандарт ISO 20022, CBDC… все такое», — заявил Capo Of Crypto.

Он сослался на мнение миллиардера Рэя Далио. Известный инвестор в недавней статье отметил, что шум вокруг тарифов отвлекает внимание от главного — приближается пересмотр существующего мирового валютно-экономического порядка.

Capo Of Crypto отметил, что этот процесс с высокой долей вероятности будет сопровождаться глобальным кризисом — первым такого масштаба за всю историю существования биткоина. Как будет вести цифровое золото в новых условиях, остается только догадываться.

Банки Южной Кореи пригласили разрешение на сотрудничество с несколькими криптобиржами — СМИ

Руководители главных банков Южной Кореи обратились к законодателям правящей партии с просьбой пересмотреть действующие регуляторные ограничения, сдерживающие сотрудничество между банками и криптобиржами. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным издания, встреча прошла с участием представителей пяти крупнейших коммерческих банков страны — KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori и NH Nonghyup, а также регионального Jeonbuk Bank и цифрового Toss Bank.

Президент Woori Bank Чон Джин Ван выразил обеспокоенность действующим механизмом «одна биржа — один банк», действующий в рамках борьбы с отмыванием средств (AML).

По его словам, такая модель ограничивает выбор потребителей и корпоративных клиентов и создает риски для стабильности финансовой системы.

«Учитывая ограничения для потребителей и учреждений, необходимо разрешить одной бирже сотрудничать с несколькими банками», — заявил он.

Текущая регуляция требует от криптобирж заключать эксклюзивное партнерство с банком для предоставления услуг по конвертации фиатных валют в криптовалюту. Пользователи должны иметь банковский счет с реальным именем для осуществления денежных транзакций на биржах.

Всемирная продовольственная программа ООН начала принимать пожертвования в криптовалютах

Американское отделение Всемирной продовольственной программы ООН (WFP USA) подключило сбор пожертвований в криптовалютах.

Теперь организация принимает более 80 видов цифровых активов, включая биткоин, Ethereum и Dogecoin. Это стало возможным благодаря партнерству с платформой The Giving Block.

Представители WFP USA отметили, что криптовалюты позволяют быстрее и безопаснее собирать средства на проекты в более чем 120 странах, где организация борется с голодом.

Они предупредили, что ресурсы гуманитарной помощи сокращаются.

Чтобы закрыть этот дефицит, 31 марта WFP USA открыла фонд Emergency Hunger Relief Fund, цель которого собрать более $25 млн от частных доноров и компаний в США для поддержки продовольственных программ.

Использование криптоактивов дает спонсорам несколько преимуществ:

  • транзакции проходят быстрее, чем при переводе через банки;
  • комиссии ниже по сравнению с банковскими картами;
  • пожертвования в цифровой валюте позволяют избежать налога на прирост капитала и получить отчисления в полном объеме рыночной стоимости актива.

Основатель Cardano спрогнозировал рост биткоина до $250 000

Основатель проекта Cardano Чарльз Хоскинсон в подкасте CNBC заявил, что биткоин может достичь $250 000 «до конца 2025 года или следующего». По его словам, к росту первой криптовалюты приведет принятие криптовалют и принятие нового законодательства.

Кроме того, Хоскинсон считает, что компании из «Великолепной семерки» начнут использовать стейблкоины после того, как ключевые нормативные акты будут приняты.

«Что произойдет: тарифная политика окажется неудачей, все поймут, что мир готов к переговорам, и что это действительно конфликт США против Китая. Некоторые страны станут на сторону США, другие — на сторону Китая», — отметил основатель Cardano.

В CNBC отметили, что Хоскинсон сделал заявление до того, как Трамп объявил о временном ослаблении тарифной политики.

По его мнению, рынки чуть-чуть стабилизируются, привыкнут к новой реальности, Федеральная резервная система США снизит ставки, поэтому «появится много быстрых и дешевых денег, и они пойдут в криптовалюты».

Кроме того, эксперт назвал еще несколько причин, которые будут способствовать росту биткоина, а именно:

  • увеличение количества пользователей криптовалют;
  • геополитическое обострение По словам Хоскинсона, договоры больше не работают, а глобальный бизнес в таких условиях тоже. По его мнению, единственный путь к глобализации — это криптовалюты;
  • новые законы о стейблкоинах и цифровых активах.

На момент написания новости цена биткоина составляет $81 550.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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EvilReptiloid
EvilReptiloid
11 апреля 2025, 13:13
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Давно треба влаштувати щось типу Олімпійських ігр по передбаченнях і пророцтвах. Нехай всі баби Ванги і Нострадамуси нарешті зустрінуться і в чесному бою визначать, хто з них справжній, а хто інфоциган.
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0
bonv
bonv
11 апреля 2025, 15:13
#
Поживемо — побачимо:))
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