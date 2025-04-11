Физлица обошли банки в наращивании долларовых ОВГЗ

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Общая картина

На рынке ОВГЗ сейчас вращается 1,8 трлн грн — это на 2% меньше, чем в начале 2025 года. Гривневые бумаги доминируют с 92%, долларовые занимают 6%, а евро — почти 2%. Банки держат 46% всех ОВГЗ, НБУ — 37%, юрлица — 9,7%, а население — 5%.

Валютное распределение у граждан

Портфель украинцев составляет 90,6 млрд. грн. Более половины — 52% — приходится на гривну, 44,5% — на доллары США, а 4% — на евро. С начала года вложения в долларовые ОВГЗ выросли на 15%, а доля граждан среди инвесторов подскочила с 29,5% до 37%.

Банки отступают

Если в начале 2022 года у банков было долларовых ОВГЗ на $2,4 млрд (65,9 млрд грн тогда), то к 10 апреля 2025-го их объем упал до $950 млн (39,2 млрд грн) — минус 24% за год. В то же время население держит $978 млн (40,4 млрд грн) по состоянию на утро 10 апреля. В сегменте евро банки все еще впереди: €432 млн (19,7 млрд грн) против €77,5 млн (3,5 млрд грн) у граждан, хотя их объем сократился на 15%.

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