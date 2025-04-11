В пятницу, 11 апреля, мировые фондовые рынки упали, доллар продолжил снижаться, а золото достигло рекордного уровня в $3 210 за тройскую унцию. Об этом сообщает Reuters.
Рынок в турбулентности: акции идут вниз, доллар падает, золото бьет рекорды
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По данным LSEG, что распродажа казначейских облигаций США ускорилась, при этом доходность 10-летних облигаций возросла до 4,45%, набрав примерно 45 базисных пунктов в неделю, что является наибольшим ростом с 2001 года.
Доходность тридцатилетних облигаций США возросла до 4,90%, достигнув наибольшего недельного скачка с 1982 года.
Аналитики и инвесторы указывают на резкую распродажу казначейских облигаций на этой неделе и слабость доллара как признак ухудшения доверия к крупнейшей экономике мира.
«Очевидно происходит отток из американских активов. Падение валюты и рынка облигаций никогда не хороший знак», — сказал Кайл Родда, старший аналитик финансовых рынков в Capital.com.
В Азии японский индекс Nikkei упал на 4,3% за день, в то время как акции Южной Кореи упали почти на 1%. Основной индекс Тайваня увеличился почти на 2%.
Американские фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq также сменили курс и немного выросли после резкого падения ночью.
Китайские акции относительно стабильны. Индекс CSI300 снизился на 0,1%, в то время как эталонный показатель Гонконга Hang Seng вырос на 0,56%.
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Позиции доллара слабеют
В последние недели доллар США оказался под постоянным давлением продаж, поскольку трейдеры переходили в более безопасные активы, такие как японская иена, швейцарский франк и евро.
В пятницу доллар упал до минимума за 10 лет по отношению к швейцарскому франку и шестимесячному минимуму по отношению к иене. Курс евро вырос на 1,7% до $1,13855, последний раз этот уровень наблюдался в феврале 2022 года.
Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты по отношению к шести другим валютам, упал ниже 100 впервые с июля 2023 года.
Золото и нефть
Цена на золото достигла рекордного максимума благодаря притоку средств в безопасные активы. К моменту последних торгов цена золота выросла на 1,1% до $3 210 за тройскую унцию.
Цены на нефть снизились в пятницу, демонстрируя второе подряд недельное падение из-за опасений затяжной торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,5%, а фьючерсы на нефть Brent — на 0,6%.
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