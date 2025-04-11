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11 апреля 2025, 9:02 Читати українською

Prada покупает Versace почти за $1,4 миллиарда

Итальянский модный дом Prada договорился о приобретении бренда Versace у компании Capri Holdings Ltd. за $1,38 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Итальянский модный дом Prada договорился о приобретении бренда Versace у компании Capri Holdings Ltd.
Фото: wikipedia.org

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Отмечается, что это соглашение стало крупнейшим за 112-летнюю историю Prada. Она возвращает Versace в Италию и укрепляет позиции Prada в конкуренции с гигантами роскошной индустрии — LVMH и Kering.

Окончательная цена может быть скорректирована во время или после закрытия сделки на основе оценок оборотного капитала и чистого долга Versace. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине года.

В 2018 году Capri Holdings Ltd. заплатила за Versace 1,8 млрд евро ($2 млрд).

Несмотря на то что Versace все еще является мировым именем, компания далека от своего расцвета в 1980-х и 1990-х годах.

Амбиции Capri удвоить доходы Versace не оправдались. Стиль бренда утратил популярность среди части покупателей, а повышение цен сократило количество доступных товаров.

Продажа Versace, как заявили в компании, укрепит финансовый баланс Capri, позволит выкупить часть собственных акций и сосредоточить инвестиции на крупнейшем бренде — Michael Kors.

Падение акций

Акции Capri отреагировали на новость о продаже Versace падением на 13% на торгах в Нью-Йорке. В целом за последний год акции компании потеряли около 66% стоимости.

Prada переходит в наступление на рынке слияний и поглощений после рекордных результатов 2024 года. Ее бренд Miu Miu, ориентированный на младшую аудиторию, сыграл ключевую роль в росте доходов и помог компании выдержать недавний глобальный спад в люксовой моде.

Разрыв в капитализации

Несмотря на это, стоимость Prada составляет лишь часть капитализации ее крупнейших конкурентов. После падения акций примерно на 32% от рекордного уровня середины февраля, рыночная стоимость Prada составляет около 14 млрд евро, тогда как LVMH оценивается примерно в 264 млрд евро.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
11 апреля 2025, 12:08
#
Поглинання. Вибивання слабких рук:)))
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