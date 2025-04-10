Украина возобновила паромное сообщение с Грузией впервые с начала войны

Украина возобновила паромное сообщение с Грузией впервые с начала полномасштабного вторжения России, выполнив два рейса из порта «Черноморск» в грузинский порт «Батуми». Об этом заявил директор по коммерческой работе и логистике АО «Укрзализныця» Тимофей Мураховский, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Выполнены два рейса 18 и 26 марта из порта „Черноморск“ в порт „Батуми“, на следующей неделе планируется третий рейс», — сказал Мураховский на совещании «Восстановление паромного сообщения Украина-Грузия в рамках ТМТМ коридора».

По его словам, проект реализуется с участием судоходной компании «Укрферри» (Одесса) и дочерней компании АО «Укрзализныця» UZ Cargo Poland (Варшава).

Мураховский отметил, что первые рейсы в марте были выполнены в режиме информационной тишины. Он призвал бизнес активнее приобщаться к направлению.

Напомним

С начала полномасштабной агрессии россии в феврале 2022 года морское сообщение между Украиной и Грузией отсутствовало.

В июне прошлого года судоходная компания «Укрферри» анонсировала возобновление паромного сообщения «Черноморск-Батуми» со 2 июля 2024 года, но этого не произошло.