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10 апреля 2025, 15:26 Читати українською

Китайский юань упал до минимума с 2007 года

В начале торгов в четверг курс юаня по отношению к доллару США упал до 7,35 юаня за доллар, что стало самым низким показателем с конца 2007 года. Это произошло после того, как Народный банк Китая уже шестой раз подряд ослабил курс национальной валюты. Однако впоследствии он восстановил потери и торговался на уровне 7,34 юаня, сообщает Bloomberg.

В начале торгов в четверг курс юаня по отношению к доллару США упал до 7,35 юаня за доллар, что стало самым низким показателем с конца 2007 года.
Фото: depositphotos

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Что известно

Причиной снижения валюты стала эскалация торговой войны с США и новые высокие пошлины, которые вступили в силу на этой неделе. Вашингтон ввел «взаимные» тарифы, в частности 104-процентные пошлины на китайские товары.

В ответ Пекин ищет пути стабилизации финансовых рынков и планирует расширить фискальную поддержку, пишет Reuters.

Так, во вторник Народный банк Китая установил самый низкий с сентября 2023 года фиксинг — 7,20 за доллар.

«Народный банк Китая увеличил допустимый уровень ослабления юаня, чтобы смягчить последствия введения тарифов», — отметил Чи Ло, старший стратег по Азиатско-Тихоокеанскому региону в BNP Paribas Asset Management.

По оценке аналитиков Wells Fargo, существует риск целенаправленной девальвации китайской валюты до 15% в течение двух месяцев. По мнению экспертов Jefferies, Пекин может пойти еще дальше и ослабить юань до 30%, если Китай решит использовать валюту в качестве инструмента давления.

До сих пор Китай воздержался от проведения агрессивной девальвации валюты, подчеркивает Bloomberg, поскольку резкое ослабление юаня несет высокие издержки, что в свою очередь может подорвать доверие к китайским активам. Президент США Дональд Трамп уже обвинил Пекин в манипулировании валютой с целью компенсации пошлин.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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