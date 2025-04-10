Валютные войны Трампа ударят по гривне? Прогноз курса валют с 10 по 16 апреля (видео)

В последние дни ситуация на мировом валютном рынке остается крайне напряженной и реальная угроза начала мировой экономической рецессии на фоне введения Дональдом Трампом очень жестких тарифов и пошлин.

Это оказывает существенное влияние на курс доллара по всему миру, в том числе и в Украине.

В этом выпуске финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о том, каких сюрпризов ждать от доллара и евро в период с 10 по 16 апреля.