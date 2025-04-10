Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев опроверг заявление главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова о так называемой «матрице» налогообложения криптовалют.
Матрица налогообложения криптовалют: Гетманцев опроверг заявление НКЦБФР
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По словам Гетманцева, документ не имеет отношения к текущей версии законопроекта и вводит участников рынка в заблуждение.
«К сожалению, ребята из Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку снова не разобрались и опубликовали какую-то известную только им „матрицу“ налогообложения крипты, не имеющую никакой связи с реальностью. Не обращайте внимания, в комиссии такое случается на каждом шагу. Собственно поэтому мы и хотим, чтобы криптой занимались взрослые», — написал он в Telegram.
Гетманцев также отметил, что работа над законопроектом продолжается и сейчас его готовят к рассмотрению в первом чтении. В профильном комитете документ планируется рассмотреть в конце апреля 2025 года.
Напомним
Ранее глава НКЦБФР Руслан Магомедов сообщил о завершении подготовки документа, описывающего возможные подходы к налогообложению операций с цифровыми активами.
В частности, речь шла о применении базовой ставки 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, а также о возможности введения льготных режимов налогообложения на уровне 5% или 9%.
В документе также содержались положения об освобождении от уплаты НДС, основанные на европейской практике.
В то же время Гетманцев ранее отмечал, что подобные предложения должны быть рассмотрены рабочей группой и не отражают официальной позиции законодателя. По его словам, в настоящее время в Украине не существует утвержденного механизма налогообложения криптоактивов, а соответствующий законопроект только находится на стадии подготовки.
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