Украина и Швейцария подписали соглашение о удвоении финансирования проектов восстановления

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 апреля 2025, 12:16 Читати українською

Украина и Швейцария подписали соглашение о удвоении финансирования проектов восстановления

Украина и Швейцария подписали Соглашение об изменениях в Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), сообщает пресс-служба Минэкономики.

Украина и Швейцария подписали Соглашение об изменениях в Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), сообщает пресс-служба Минэкономики.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДетали сделкиЭтот документ формализует решение Швейцарской Конфедерации увеличить поддержку конкурса проектов по восстановлению Украины.
Фото: me.gov.ua

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали сделки

Этот документ формализует решение Швейцарской Конфедерации увеличить поддержку конкурса проектов по восстановлению Украины. Участие в конкурсе принимают швейцарские компании, которые уже работают в Украине и могут помочь в восстановлении страны. По словам обеих сторон, интерес бизнеса оказался настолько высоким, что финансирование решило увеличить вдвое — с 50 до 100 миллионов франков.

Подписанное соглашение открывает новые возможности для реализации совместных проектов в рамках межправительственной инициативы, запущенной в начале 2025 года. Выделенные 100 миллионов франков — это часть более широкой программы помощи Украине от Швейцарии в размере 1,5 миллиарда франков на 2025−2028 годы. Швейцария планирует инвестировать 5 миллиардов франков в 12-летнюю программу поддержки.

Подписание соглашения является важным этапом развития двусторонних экономических отношений между Украиной и Швейцарией, который создает новые возможности для привлечения инвестиций в приоритетные отрасли украинской экономики.

Напомним

Швейцария является одним из ключевых партнеров Украины в процессе восстановления. В апреле 2024 года швейцарское правительство анонсировало программу долгосрочной поддержки Украины общим объемом 5 миллиардов франков на 12 лет.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
10 апреля 2025, 12:23
#
Було Велике крадівництво на дорогах, а тепер на відбудовах?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами