Украина и Швейцария подписали соглашение о удвоении финансирования проектов восстановления

Украина и Швейцария подписали Соглашение об изменениях в Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Детали сделки

Этот документ формализует решение Швейцарской Конфедерации увеличить поддержку конкурса проектов по восстановлению Украины. Участие в конкурсе принимают швейцарские компании, которые уже работают в Украине и могут помочь в восстановлении страны. По словам обеих сторон, интерес бизнеса оказался настолько высоким, что финансирование решило увеличить вдвое — с 50 до 100 миллионов франков.

Подписанное соглашение открывает новые возможности для реализации совместных проектов в рамках межправительственной инициативы, запущенной в начале 2025 года. Выделенные 100 миллионов франков — это часть более широкой программы помощи Украине от Швейцарии в размере 1,5 миллиарда франков на 2025−2028 годы. Швейцария планирует инвестировать 5 миллиардов франков в 12-летнюю программу поддержки.

Подписание соглашения является важным этапом развития двусторонних экономических отношений между Украиной и Швейцарией, который создает новые возможности для привлечения инвестиций в приоритетные отрасли украинской экономики.

Напомним

Швейцария является одним из ключевых партнеров Украины в процессе восстановления. В апреле 2024 года швейцарское правительство анонсировало программу долгосрочной поддержки Украины общим объемом 5 миллиардов франков на 12 лет.