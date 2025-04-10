Фондовые индексы США резко взлетели на торгах в среду на заявлении американского президента Дональда Трампа о приостановке на 90 дней действия пошлин для стран, не ответивших на объявленные им ранее тарифные меры.
Фондовые индексы США взлетели на новых заявлениях Трампа о пошлинах
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Реакция рынка
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду поднялся на 2333,77 пункта (6,2%) и составил 39979,36 пункта.
Значение S&P 500 увеличилось на 345,7 пункта (6,94%) — до 5328,47 пункта.
Nasdaq Composite подскочил на 1477,76 пункта (9,68%), составив 16745,67 пункта.
Напомним
В число этих стран входит большинство торговых партнеров США в Азии, за исключением Китая. В случае с КНР пошлины повышаются до 125% незамедлительно, заявил Трамп.
Источник: Минфин
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