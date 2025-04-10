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10 апреля 2025, 10:43 Читати українською

Amazon отменил заказы на товары из Китая на фоне пошлин Трампа

Amazon.com Inc. отменил заказы на множество товаров, сделанных в Китае и других азиатских странах, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Amazon.com Inc.
Фото: depositphotos

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Что известно

По их словам, заказы на шезлонги, скутеры, кондиционеры и другую продукцию от нескольких поставщиков Amazon были аннулированы после объявленного президентом США Дональдом Трампом 2 апреля решения о введении пошлин на импорт из более 180 стран и территорий, включая Китай, Вьетнам и Таиланд.

Срок отмены заказов позволяет предположить, что действия Amazon связаны именно с введением новых пошлин, отмечает агентство.

По словам источников, компания готовит план расширения оптовых складов в США, предусматривающий расходы в размере $15 млрд, в том числе на создание 80 новых логистических объектов в городах и сельской местности.

В отчете за 2024 год в феврале компания отмечала, что торговые споры являются для нее фактором риска.

«На китайских поставщиков приходится значительная часть получаемых нами компонентов и готовых товаров», — говорилось в отчете.

8 апреля аналитики Robert W. Baird & Co. Inc. понизили прогноз выручки Amazon на 2025 год, отметив вероятные последствия пошлин.

Бумаги компании подешевели на 21,7% с начала текущего года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
10 апреля 2025, 11:02
#
Втрати бєшені.
+
0
Dimamizdm1
Dimamizdm1
10 апреля 2025, 11:03
#
Компания Амазон давно не занимается закупкой и продажей товаров, а лишь предоставляет свою торговую площадку, склады, логистику, страховку и т. д. для всех желающих там торговать. И где аффтор увидел падение акций на 21% ? Я вижу 13 % с начала года, и рост на 2% за 6 месяцев.
+
0
3212242
3212242
10 апреля 2025, 13:58
#
Дурню сказали. Амазон продає повно свого.
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