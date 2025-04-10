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10 апреля 2025, 9:10 Читати українською

ЕС получит 2,1 млрд евро от использования замороженных активов ЦБ рф

Европейская комиссия на этой неделе получит 2,1 млрд евро, сгенерированных от управления замороженными активами российского центрального банка, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Европейская комиссия на этой неделе получит 2,1 млрд евро, сгенерированных от управления замороженными активами российского центрального банка, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДеталиСредства сформированы за счет прибыли, накопленной центральными депозитариями ценных бумаг за второе полугодие 2024 года от активов ЦБ рф, заблокированных санкциями Евросоюза после вторжения российских вой к в Украину.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

Средства сформированы за счет прибыли, накопленной центральными депозитариями ценных бумаг за второе полугодие 2024 года от активов ЦБ рф, заблокированных санкциями Евросоюза после вторжения российских вой к в Украину. Это уже второй подобный транш: первый, аналогичный по размеру, поступил в бюджет ЕС в июле 2024 года.

Полученные средства будут направлены Украине в виде кредитов, которые пойдут на укрепление обороноспособности страны, ее восстановление и реконструкцию, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Основная часть поступлений пойдет через созданный при поддержке G7 механизм Extraordinary ERA, другая — через Европейский фонд мира (European Peace Facility). В дальнейшем ЕС продолжит перечислять Украине аналогичные транши, чтобы обеспечить возврат получаемых Киевом кредитов, подчеркнули в пресс-службе Еврокомиссии.

Читайте также: Украина получила от ЕС 1 миллиард евро из доходов от смороженных российских активов

Напомним

Замороженные активы российского Центробанка оцениваются примерно в 200 млрд евро. Эти средства были заблокированы в марте 2022 года в результате санкций, введенных ЕС и странами G7 после войны, которую развязала рф на территории Украины.

В Евросоюзе идут дискуссии по вопросу дальнейшей судьбы резервов: одни страны предлагают полностью конфисковать их и направить на восстановление Украины, другие выступают за сохранение блокировки активов и использование только процентов от них для финансовой поддержки Украины.

На данный момент G7 и ЕС решили направлять Украине именно доход от замороженных средств, а основная сумма остается неприкосновенной.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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