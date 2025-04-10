ЕС получит 2,1 млрд евро от использования замороженных активов ЦБ рф

Европейская комиссия на этой неделе получит 2,1 млрд евро , сгенерированных от управления замороженными активами российского центрального банка, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

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Детали

Средства сформированы за счет прибыли, накопленной центральными депозитариями ценных бумаг за второе полугодие 2024 года от активов ЦБ рф, заблокированных санкциями Евросоюза после вторжения российских вой к в Украину. Это уже второй подобный транш: первый, аналогичный по размеру, поступил в бюджет ЕС в июле 2024 года.

Полученные средства будут направлены Украине в виде кредитов, которые пойдут на укрепление обороноспособности страны, ее восстановление и реконструкцию, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Основная часть поступлений пойдет через созданный при поддержке G7 механизм Extraordinary ERA, другая — через Европейский фонд мира (European Peace Facility). В дальнейшем ЕС продолжит перечислять Украине аналогичные транши, чтобы обеспечить возврат получаемых Киевом кредитов, подчеркнули в пресс-службе Еврокомиссии.

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Напомним

Замороженные активы российского Центробанка оцениваются примерно в 200 млрд евро. Эти средства были заблокированы в марте 2022 года в результате санкций, введенных ЕС и странами G7 после войны, которую развязала рф на территории Украины.

В Евросоюзе идут дискуссии по вопросу дальнейшей судьбы резервов: одни страны предлагают полностью конфисковать их и направить на восстановление Украины, другие выступают за сохранение блокировки активов и использование только процентов от них для финансовой поддержки Украины.

На данный момент G7 и ЕС решили направлять Украине именно доход от замороженных средств, а основная сумма остается неприкосновенной.