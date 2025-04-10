В январе-марте 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $18,5 млрд, а экспортировали — на $9,9 млрд. Об этом говорится в данных Гостаможни.
С начала года товарооборот Украины составил $28,4 млрд
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При этом облагаемый налогом импорт составил $13,9 млрд, что составляет 75% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-марте 2025 года составила 0,50 долл./кг.
Из каких стран больше всего импортировали
Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $3,9 млрд, Польша — $1,7 млрд и Германия — $1,5 млрд.
В какие страны экспортируем
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $1,1 млрд, Италию — на $680 млн, Испанию — на $650 млн.
В общих объемах ввезенных в январе-марте 2025 года товаров 68% составили следующие категории товаров:
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машины, оборудование и транспорт — $6,8 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 42,3 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей;
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продукция химической промышленности — $3,2 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 25,5 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;
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топливно-энергетические — $2,5 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 43,6 млрд грн, что составляет 28% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
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продовольственные товары — $5,8 млрд
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металлы и изделия из них — $1,1 млрд
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машины, оборудование и транспорт — $882 млн
За 3 месяца 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 81,2 млн грн.
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