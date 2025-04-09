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9 апреля 2025, 16:55 Читати українською

Юань упал до 17-летнего дна из-за торгового наступления Трампа

Китайский юань закрыл торги на самой низкой отметке за 17 лет, реагируя на обострение торговой войны с США, разожженной Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Китайский юань закрыл торги на самой низкой отметке за 17 лет, реагируя на обострение торговой войны с США, разожженной Дональдом Трампом.

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Рекордное падение

На внутреннем рынке юань финишировал на уровне 7,3498 за доллар — самый плохой показатель с декабря 2007 года. Накануне ночью на оффшорном рынке валюта достигла исторического минимума — 7,4288 доллара. Причиной стала тарифная эскалация, в том числе 104%-ные пошлины США на китайские товары.

Реакция властей

Источники сообщают, что китайское руководство срочно созывает совещание, чтобы разработать план спасения экономики и стабилизации рынков. Народный банк Китая уже попросил крупные госбанки притормозить скупку долларов, чтобы сдержать обвал юаня. Официальный курс зафиксирован на 7,2066 доллара, ограничивая падение в пределах разрешенного коридора.

Прогнозы и риски

Аналитики Capital Economics предупреждают: новые тарифы могут вдвое сократить экспорт Китая в США, даже если юань ослабнет до 8 долларов. Это чревато снижением ВВП на 1−1,5%, если Пекин не перенаправит потоки на другие рынки. Ослабление валюты может поддержать экспортеров, но в то же время рискует спровоцировать отток капитала и финансовую нестабильность.

Трамповская политика толкает юань в пропасть, заставляя Китай искать баланс между экспортом и стабильностью.

Источник: Минфин
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