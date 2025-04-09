Мировой авторынок: Япония демонстрирует стремительный рост, Китай и США замедляются

Глобальные автопродажи (легковые и легкие коммерческие авто) с января по февраль 2025 достигли 13,17 млн единиц, что на 0,4% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные focus2move.

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Китай остается самым большим автомобильным рынком в мире. За два месяца в стране было реализовано 3,62 млн новых автомобилей.

Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые автомобили в Китае уменьшился на 0,8%.

Топ-10 стран по объему продаж новых авто:

Китай — 3,62 млн ед. (-0.8%);

США — 2,33 млн ед. (-2,9%);

Индия — 791,6 тыс ед. (+1,6%);

Япония — 759,9 тыс ед. (+16%);

Великобритания — 517,1 тыс ед. (-7,3%);

Германия — 410,6 тыс ед. (-4,5%);

Бразилия — 332,7 тыс ед. (+8,2%);

Франция — 311,1 тыс ед. (-3,5%);

Италия — 304,9 тыс ед. (-6,4%);

Канада — 239, 9 тыс ед. (-2%).

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