Глобальные автопродажи (легковые и легкие коммерческие авто) с января по февраль 2025 достигли 13,17 млн единиц, что на 0,4% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные focus2move.
Мировой авторынок: Япония демонстрирует стремительный рост, Китай и США замедляются
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Китай остается самым большим автомобильным рынком в мире. За два месяца в стране было реализовано 3,62 млн новых автомобилей.
Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые автомобили в Китае уменьшился на 0,8%.
Топ-10 стран по объему продаж новых авто:
- Китай — 3,62 млн ед. (-0.8%);
- США — 2,33 млн ед. (-2,9%);
- Индия — 791,6 тыс ед. (+1,6%);
- Япония — 759,9 тыс ед. (+16%);
- Великобритания — 517,1 тыс ед. (-7,3%);
- Германия — 410,6 тыс ед. (-4,5%);
- Бразилия — 332,7 тыс ед. (+8,2%);
- Франция — 311,1 тыс ед. (-3,5%);
- Италия — 304,9 тыс ед. (-6,4%);
- Канада — 239, 9 тыс ед. (-2%).
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения
⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время
🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии