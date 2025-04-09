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9 апреля 2025, 12:35 Читати українською

Китай ищет экономические рычаги для стабилизации рынков — Reuters

Китайское руководство созывает совещание уже в среду, 9 апреля, чтобы обсудить пакет стимулов для экономики и поддержать качающиеся из-за новых пошлин США рынки капитала. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники, осведомленные с планами.

Китайское руководство созывает совещание уже в среду, 9 апреля, чтобы обсудить пакет стимулов для экономики и поддержать качающиеся из-за новых пошлин США рынки капитала.

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Контекст и цель

Встреча состоится на фоне введения Дональдом Трампом 104%-ных тарифов на китайские товары — первого публичного собрания такого уровня после объявления «взаимных» пошлин на прошлой неделе. На совещании соберутся топ-чиновники Государственного совета и представители ключевых правительственных и регуляторных структур.

Что в повестке дня

По словам источников, главными темами станут меры по оживлению внутреннего потребления и укреплению рынков капитала. Один из собеседников намекнул, что могут рассматриваться такие шаги как возврат налогов на экспорт, чтобы смягчить удар от американских ограничений.

Тарифное наступление Трампа

2 апреля Трамп объявил о введении самых масштабных за столетие пошлин на почти весь импорт в США. Базовая ставка составит 10%, а для отдельных стран будут действовать зеркальные тарифы, рассчитанные в зависимости от торгового дефицита с этими государствами.

9 апреля вступили в силу новые указы о «возмездных» пошлинах на товары из 57 стран. Они добавляют в базовые 10% еще один слой ограничений: для Китая общая ставка достигла 104%, для других стран — от 17% до 50%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
9 апреля 2025, 15:07
#
Ще більше девальвувати юань?:)
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