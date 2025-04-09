Распродажа казначейских облигаций США набирает обороты из-за действий Трампа

Государственные облигации США, долгое время считавшиеся надежным убежищем во время рыночных потрясений, кажется, теряют этот статус. Причина — опасение, что торговая «война» президента Дональда Трампа со всем миром может привести к стагфляции. Об этом пишет Bloomberg.

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Рост доходности

Доходность 30-летних казначейских облигаций США выросла на 25 базисных пунктов — это самый дневной скачок с ноября 2023 года. Распродажа американского госдолга накрыла и развитые рынки: базовые облигации Австралии, Новой Зеландии и Японии резко подорожали в доходности, а фьючерсы на европейские облигации пошли вниз.

Эта волна распродажи отражает тревогу инвесторов: вместо того, чтобы прятаться в облигациях США, они убегают от них, опасаясь экономического застоя с одновременным ростом цен — классической стагфляции, которую может разжечь политика Трампа.

Тарифное наступление Трампа

2 апреля Трамп объявил о введении самых масштабных за столетие пошлин на почти весь импорт в США. Базовая ставка составит 10%, а для отдельных стран будут действовать зеркальные тарифы, рассчитанные в зависимости от торгового дефицита с этими государствами.

9 апреля вступили в силу новые указы о «возмездных» пошлинах на товары из 57 стран. Они добавляют в базовые 10% еще один слой ограничений: для Китая общая ставка достигла 104%, для других стран — от 17% до 50%.