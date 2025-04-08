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8 апреля 2025, 15:12 Читати українською

Украина до октября разработает закон о виртуальных активах по европейским стандартам — Рожкова

Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что к октябрю 2025 года Украина подготовит законопроект о виртуальных активах, который распределит обязанности между регуляторами. Документ будут создаваться при технической поддержке международных партнеров и на основе европейской директивы MiCA. Об этом Рожкова рассказала в интервью «Интерфакс-Украина».

Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что к октябрю 2025 года Украина подготовит законопроект о виртуальных активах, который распределит обязанности между регуляторами.

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Сроки и основание

«В соответствии с Меморандумом с МВФ, обновленные законодательные предложения будут подготовлены с привлечением технической помощи наших партнеров к октябрю 2025 года. Новый закон определит распределение полномочий регуляторов», — сказала Рожкова.

Она пояснила, что законопроект будет основываться на MiCA — европейском стандарте, разрешающем токены, снабженные базовыми активами, только если это обеспечение расположено в Европе.

Кто будет регулировать

«Регулирование этого рынка в странах ЕС обычно осуществляется совместно: центральные банки концентрируются на токенах, обеспеченных валютами или деньгами, регуляторы рынка ценных бумаг или министерства финансов — на всех остальных», — отметила она.

В Украине также планируется четко разграничить роль регуляторов при поддержке международных партнеров. При этом Рожкова подчеркнула, что Минцифры точно не станет регулятором из-за позиции МВФ, хотя его участие в разработке документа приветствуется.

Целью этой цели является привести рынок виртуальных активов в Украине к международным стандартам, обеспечив прозрачность и четкость в регулировании.

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Источник: Минфин
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