Пакистан назначил основателя Binance Чанпена Чжао стратегическим советником по крипторегулированию

Пакистан назначил миллиардера-основателя криптовалютной биржи Binance стратегическим советником нового Национального совета по вопросам криптовалют. Об этом сообщает The Indian Express.

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Отмечается, что «новаторский шаг» по назначению Чанпен Чжао стратегическим советником преследовал цель изменить глобальный криптоландшафт.

В прошлом месяце правительство официально запустило Пакистанский совет по вопросам криптовалют (Pakistan Crypto Council) для «регулирования и интеграции технологии блокчейн и цифровых активов» в финансовый ландшафт страны и назначило предпринимателя Билала Бин Сакиба главным советником министра финансов по цифровым активам.

Объявление было сделано в понедельник во время встречи Чжао с Пакистанским советом по криптовалюту, который возглавлял министр финансов Мухаммад Аурангзеб, где собрались ключевые правительственные заинтересованные стороны.

Также сообщается, что Чжао провел отдельные встречи с премьер-министром Шехбазом Шарифом и вице-премьер-министром Ишаком Даром.

«Это исторический момент для Пакистана. Мы посылаем четкий сигнал мира: Пакистан открыт для инноваций. С Чжао в нашей команде мы ускоряем наше видение сделать Пакистан региональным центром Web3, цифровых финансов и роста, управляемого блокчейном», — заявил министр финансов Пакистана.

Напомним

«Минфин» писал, что в Пакистане планируют создать правовую базу для торговли криптовалютами, чтобы привлечь международные инвестиции. По словам Сакиба, в стране насчитывается от 15 до 20 млн криптопользователей.