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8 апреля 2025, 12:45 Читати українською

Китай ответил на угрозы Трампа: «Будем бороться до конца»

Министерство торговли Китая во вторник объявило, что не отступит и примет новые меры, если Дональд Трамп реализует свое обещание наложить дополнительные 50%-ные пошлины на китайскую продукцию. Об этом пишет Financial Times.

Министерство торговли Китая во вторник объявило, что не отступит и примет новые меры, если Дональд Трамп реализует свое обещание наложить дополнительные 50%-ные пошлины на китайскую продукцию.
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

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Жесткая позиция Пекина

«Если США продолжат внедрять эти эскалационные тарифные меры, Китай будет решительно принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов. Если США будут настаивать на том, чтобы идти своим путем, Китай будет бороться до конца», — заявил представитель министерства торговли во вторник. Эти слова подчеркивают готовность Пекина к затяжному противостоянию.

Валютный ход

Чтобы прибавить вес своим угрозам, Китай зафиксировал курс юаня на отметке 7,20 к доллару — самом низком уровне с сентября 2023 года. Такой шаг сигнализирует: Пекин может пойти на девальвацию валюты, чтобы смягчить удар от американских тарифов.

Предпосылки эскалации

В понедельник Китай уже анонсировал 34%-ные пошлины на американский импорт в ответ на первую волну тарифов США, которые скоро вступят в силу. Трамп, не теряя времени, пригрозил поднять ставки еще на 50%, что, по подсчетам экспертов, доведет общие ограничения на китайские товары до более чем 120%.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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bonv
bonv
8 апреля 2025, 13:28
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На шкоду своєму народу.
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0
Akkyratnui
Akkyratnui
8 апреля 2025, 14:30
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Може так трапитись що саме Китай виграе цю боротьбу, бо саме китайські товари абсолютно домiнують у свiтi i саме у Китаю найпотужнiший промисловий комплекс i саме китайці при найгiршому розкалдi будуть готові сидiти на заводах у двi змiни за миску рису. Американцi будуть готові?
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