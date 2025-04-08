Министерство торговли Китая во вторник объявило, что не отступит и примет новые меры, если Дональд Трамп реализует свое обещание наложить дополнительные 50%-ные пошлины на китайскую продукцию. Об этом пишет Financial Times.
Китай ответил на угрозы Трампа: «Будем бороться до конца»
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Жесткая позиция Пекина
«Если США продолжат внедрять эти эскалационные тарифные меры, Китай будет решительно принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов. Если США будут настаивать на том, чтобы идти своим путем, Китай будет бороться до конца», — заявил представитель министерства торговли во вторник. Эти слова подчеркивают готовность Пекина к затяжному противостоянию.
Валютный ход
Чтобы прибавить вес своим угрозам, Китай зафиксировал курс юаня на отметке 7,20 к доллару — самом низком уровне с сентября 2023 года. Такой шаг сигнализирует: Пекин может пойти на девальвацию валюты, чтобы смягчить удар от американских тарифов.
Предпосылки эскалации
В понедельник Китай уже анонсировал 34%-ные пошлины на американский импорт в ответ на первую волну тарифов США, которые скоро вступят в силу. Трамп, не теряя времени, пригрозил поднять ставки еще на 50%, что, по подсчетам экспертов, доведет общие ограничения на китайские товары до более чем 120%.
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