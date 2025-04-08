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8 апреля 2025, 11:45 Читати українською

Binance добавила поддержку Apple Pay и Google Pay, FTX аннулировала претензии клиентов на $2,5 млрд: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Криптобиржа FTX аннулировала претензии клиентов на $2,5 миллиарда

Криптовалютная биржа FTX аннулировала претензии около 392 000 клиентов, не начавших процедуру «знай своего клиента» (KYC) до 3 марта 2025 года. Сунил Кавури, один из кредиторов платформы, заявил, что речь идет о сумме в $2,5 млрд.

Напомним, сначала крайний срок на прохождение KYC был установлен на 1 марта, но затем был продлен на два дня. Сумма всех претензий клиентов, которым грозила аннуляция, оценивалась около $1 млрд.

Однако Кавури приводит другие цифры. Согласно его заявлению, а также судебным документам, речь идет о сумме в $2,55 млрд. Из этих средств $655 млн приходится на претензии до $50 000 и $1,9 млрд — более $50 000.

Кавури ожидает, что еще больше клиентов на бирже столкнутся с аннуляцией в перспективе. Начавшие процедуру проверки KYC до 3 марта должны закончить ее до 1 июня 2025 года.

При этом многие пользователи заявили о проблеме при попытке повторно подать документы на официальном сайте биржи. Кавури на своей странице опубликовал решение.

В комментариях под первым постом он отметил, что средства, которые должны были направить на погашение отклоненных претензий, вернут в общий фонд для дальнейшего распределения.

Хешрейт биткоина впервые превысил один зетахеш

В пятницу, 4 апреля, хешрейт сети биткоина впервые в истории пересек отметку в 1 ZH/s. Внутридневное значение на пике составляло около 1025 EH/s. Об этом свидетельствуют данные Glassnode.

Сглаженный семидневным скользящим средним показатель 6 апреля достиг максимума на уровне 897,6 EH/s.

5 апреля сложность майнинга обновила ATH на отметке 121,51 T. Метрика прибавила сразу 6,81%.

Согласно текущему прогнозу, при следующем пересчете примерно через 11 суток сложность сократиться на 0,5%.

На момент написания новости стоимость биткоина составляет $79 350.

Читайте также: Криптофонды потеряли $240 млн после «освободительных» пошлин Трампа

Криптобиржа OKX выплатит регулятору Мальты штраф в размере 1,1 млн евро

Управление по финансовой разведке Мальты (FIAU) оштрафовало криптовалютную биржу OKX на 1,1 млн евро за нарушение в сфере борьбы с отмыванием денег в 2023 году.

В FIAU заявили, что за последние 18 месяцев платформа улучшила комплаенс-процедуры, но ведомство «не могло проигнорировать» прошлые «серьезные и системные» упущения.

В 2023 году OKX провела оценку бизнес-рисков, но регулятор нашел недостатки. Из-за них биржа не смогла адекватно проанализировать операции на предмет отмывания денег, включая угрозы миксеров, частных монет и стейблкоинов.

Представители FIAU также отметили, что OKX работала с клиентами вне ЕС, несмотря на заявления о фокусе на Европу.

Binance добавила поддержку Apple Pay и Google Pay

Криптовалютная биржа Binance интегрировала Apple Pay и Google Pay через партнерство с провайдером платежей Worldpay. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь пользователи могут покупать криптовалюту с помощью банковских карт, привязанных к сервисам бесконтактной оплаты.

Интеграция упрощает переход с фиата на цифровые активы — пользователям не нужно вводить реквизиты вручную. Покупка доступна в приложении Binance и на сайте платформы.

Фиатные каналы имеют решающее значение для привлечения новых пользователей в экосистему Web3, говорится в блоге компании. В 2024 году Binance расширила фиатное покрытие до 125 валют и добавила около 1000 способов оплаты.

Биржа также запустила ряд локальных решений, включая мобильные деньги в странах Западной и Центральной Африки.

По данным Binance, более 60% пользователей фиатных и P2P-сервисов в 2024 году совершали повторные операции.

Отмечается, что внедрение Apple Pay и Google Pay поможет привлечь новых пользователей, особенно в регионах, где карты менее распространены, но высок уровень мобильных платежей.

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Источник: Минфин
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