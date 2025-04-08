Официальный курс: Нацбанк повысил курс гривны на 11 копеек

Национальный банк Украины установил на 8 апреля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,0807 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 11 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 8 апреля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,05 грн (на 7 апреля курс был установлен на уровне 45,55 грн). Европейская валюта подешевела на 50 копеек.

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