Официальный курс: Нацбанк повысил курс гривны на 14 копеек

Национальный банк Украины установил на 7 апреля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,1941 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 14 копеек.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Нацбанк на 7 апреля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,55 грн (на 4 апреля курс был установлен на уровне 45,85 грн). Европейская валюта подешевела на 30 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.