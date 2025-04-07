Индекс Hang Seng в Гонконге стремительно погрузился на 13%, отметив самое масштабное падение со времен азиатского финансового кризиса 1997 года. Об этом сообщает Bloomberg.
Гонконгская биржа испытала глубочайший провал с 1997 года
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Торговая война как детонатор
Главным толчком к краху стало обострение торгового противостояния между США и Китаем. Ответ Пекина на свежие пошлины, введенные Дональдом Трампом, разжег панику на рынке, вызвав лавину распродаж и рекордные объемы торгов.
Кто пострадал больше всего
Технологический сектор Китая получил особо сильный удар: индекс техкомпаний рухнул на 17%. Не повезло и крупным игрокам из Китая, чьи акции торгуются в Гонконге — все 50 компаний Hang Seng China Enterprises потеряли в цене. Даже попытки государственных фондов удержать рынок оказались тщетными.
Широкое влияние
Китайские облигации также просели по всему региону, а спреды по инвестиционным бондам подскочили до 40 базисных пунктов, сигнализируя о росте недоверия среди трейдеров. Этот обвал стал самым ярким проявлением того, как торговая война расшатывает финансовую устойчивость Гонконга.
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