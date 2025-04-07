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7 апреля 2025, 18:46 Читати українською

Акции Tesla упали ниже прогнозов министра торговли США Лутника

В понедельник акции Tesla Inc. опустились ниже цены, в которую, по прогнозам министра торговли Говарда Лутника, они больше никогда не упадут. Об этом сообщает Bloomberg.

В понедельник акции Tesla Inc.
Фото: depositphotos

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Заявление Лутника

Во время интервью Fox News 19 марта, когда акции Tesla закрылись на отметке $235,86. за акцию, Лутник заявил, что зрителям стоит покупать акции компании, отметив, что «так дешево они больше никогда не будут стоить».

На следующий день генеральный директор Илон Маск сказал работникам Tesla, что они должны удержать свои акции.

Падение акций

По состоянию на 9:41 утра 7 апреля в Нью-Йорке акции Tesla упали на 9,2% до $217,41 за акцию на фоне более широкой распродажи на мировых фондовых рынках.

Акции Tesla упали на 55% с рекордного максимума, достигнутого в середине декабря, когда Трамп победил на выборах президента США.

Несколько аналитиков снизили свои оценки продаж и прибылей Tesla за последние недели, еще до того, как компания сообщила о слабых показателях поставок автомобилей. И хотя Tesla считается относительно изолированной от объявленных Трампом 25% тарифов на импортные автомобили, Маск предупредил, что компания не останется невредимой.

«Пошлины в их нынешнем виде подорвут Tesla, общую цепочку поставок и ее глобальное присутствие, которое в течение многих лет было явным преимуществом перед растущими конкурентами, такими как BYD», — сказал Айвз из компании Wedbush в записке для клиентов в воскресенье.

Наибольшее беспокойство, по словам Айвза, вызывает позиция Tesla в Китае.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
zephyr
zephyr
7 апреля 2025, 20:17
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Make Musk millionaire again
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