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7 апреля 2025, 17:05 Читати українською

Несмотря на войну, 60% иностранных компаний готовы инвестировать в Украину

Более 60% зарубежных компаний планируют вкладывать средства в Украину, несмотря на продолжающуюся войну, хотя военные риски остаются ключевым фактором, влияющим на их решения. Такие данные обнародовал Совет бизнес-омбудсмена 7 апреля, делая упор на свежее исследование.

Более 60% зарубежных компаний планируют вкладывать средства в Украину, несмотря на продолжающуюся войну, хотя военные риски остаются ключевым фактором, влияющим на их решения.
Фото Pixabay

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Что известно

Наибольший интерес иностранный бизнес проявляет к строительству и энергетике — эти отрасли привлекают по 23,1% инвесторов. Промышленное производство интересует 15,4%, а очистка воды, химическая промышленность, образование, добыча и сертификация замыкают список с показателями от 7,6 до 7,7%. Машиностроение также среди фаворитов, хотя конкретные цифры для него не уточнены.

Сколько готовы инвестировать:

  • более 60% готовы вложить до $5 млн,
  • 31% — от $5 млн до $10 млн,
  • почти 8% рассматривают суммы от $10 до $100 млн.

Прямые инвестиции выбирают 38,5% опрошенных, в то время как другие склоняются к роли консультантов (23,1%), доноров, подрядчиков или партнеров с местными производителями (по 7,7%).

Публичные закупки: мнения разделились

Относительно участия в государственных тендерах инвесторы не пришли к согласию: 38,4% еще колеблются, а по 30,8% либо готовы приобщаться, либо категорически избегают этого. СБУ предполагает, что это может указывать на осторожное отношение к прозрачности системы закупок или нехватку доверия к ней.

Что мешает

После войны главными барьерами инвесторы называют разрешительные процедуры, усложненный доступ к правосудию и отсутствие страхования политических рисков — все по 15,4%. Коррупция и военные риски волнуют по 7,7% респондентов. К этому добавляется неэффективное регулирование, запутанные таможенные процедуры, налоговое давление и слабая защита интеллектуальной собственности — также по 7,7%.

Более половины (61,5%) считают коррупцию и прозрачность критическими для инвестиций, а 38,5% признают их важными, но не определяющими.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
eljaaff
eljaaff
7 апреля 2025, 17:06
#
«как дядя свистит, ой как свистит" — цитата к/ф «По семейным обстоятельствам»
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