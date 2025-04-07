Мировые акции чипмейкеров продолжают падение на фоне тарифов Трампа

Акции производителей чипов по всему миру резко снизились в понедельник, продолжая нисходящий тренд предыдущей недели. Это происходит на фоне оценки инвесторами влияния тарифов президента Трампа на основные регионы производства чипов, такие как Тайвань и другие азиатские страны с крупными предприятиями по сборке электроники, пишет investing.

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Президент Трамп объявил на прошлой неделе, что США вводят 32% тарифы на Тайвань и 34% на Китай. В ответ Пекин ввел собственный 34% тариф на американские товары.

Однако президент Тайваня Лай Чин-те заявил, что его правительство не будет принимать ответные меры, вместо этого надеясь на переговоры с Вашингтоном для смягчения последствий американских тарифов.

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Падение рынка

Объявления о тарифах вызвали падение на мировых рынках в четверг и пятницу, что привело к потере 6,6 трлн долларов в стоимости американских акций в различных секторах. Падение рынка усилилось в понедельник, при этом акции производителей полупроводников продолжили снижение предыдущей недели.

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., крупнейшего в мире контрактного производителя чипов, закрылись с падением на 10%.

Акции южнокорейского производителя чипов памяти SK Hynix, который является поставщиком Nvidia, закрылись с падением почти на 9,6%.

В ходе европейских торгов акции голландского производителя полупроводникового оборудования ASML Holding и его меньшего конкурента ASM International упали более чем на 4%. Акции немецкого производителя чипов Infineon Technologies снизились почти на 6%.

В США акции Nvidia упали на 2% в ходе предварительных торгов, а акции Intel снизились на 2,6%.