НБУ инициирует обсуждение изменения дизайна гривны

Национальный банк приступил к открытому обсуждению будущего вида национальной валюты , привлекая к разговору историков, художников, нумизматов и всех желающих граждан. Об этом в колонке для «Исторической правды» написал глава НБУ Андрей Пышный.

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«Мы точно не планируем уже завтра менять дизайн банкнот, но стремимся к этой дискуссии, хотим услышать мнения украинцев — как историков, художников, экспертов и просто граждан», — написал Пышный.

Он объяснил, что нынешний дизайн гривни, начатый в 1992 году, хотя и совершенствовался технически и в плане защиты, сохранил свой первоначальный замысел: выдающиеся фигуры на лицевой стороне и связанные с ними архитектурные объекты — на обороте.

Время новых символов

По словам Пышного, за три десятилетия Украина и ее люди радикально изменились, а вместе с ними — и потребность в символах, отражающих современность. «Имеет ли право нынешнее поколение Украины, которое переживает эти трагические события, сказать свое слово, какие символы они хотят видеть на следующей банкноте? Для меня это даже не вопрос», — подчеркнул он. По его мнению, настал момент искать свежие образы, которые бы воплотили дух нашего времени.

Предыдущие идеи

Интересно, что в сентябре 2024 года НБУ уже предлагал переименовать разменную монету с «копеек» в «шаги», но эта задумка пока зависла на уровне концепции без конкретных шагов к воплощению.