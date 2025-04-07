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7 апреля 2025, 14:36 Читати українською

НБУ инициирует обсуждение изменения дизайна гривны

Национальный банк приступил к открытому обсуждению будущего вида национальной валюты, привлекая к разговору историков, художников, нумизматов и всех желающих граждан. Об этом в колонке для «Исторической правды» написал глава НБУ Андрей Пышный.

Национальный банк приступил к открытому обсуждению будущего вида национальной валюты, привлекая к разговору историков, художников, нумизматов и всех желающих граждан.
Фото Pixabay

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«Мы точно не планируем уже завтра менять дизайн банкнот, но стремимся к этой дискуссии, хотим услышать мнения украинцев — как историков, художников, экспертов и просто граждан», — написал Пышный.

Он объяснил, что нынешний дизайн гривни, начатый в 1992 году, хотя и совершенствовался технически и в плане защиты, сохранил свой первоначальный замысел: выдающиеся фигуры на лицевой стороне и связанные с ними архитектурные объекты — на обороте.

Время новых символов

По словам Пышного, за три десятилетия Украина и ее люди радикально изменились, а вместе с ними — и потребность в символах, отражающих современность. «Имеет ли право нынешнее поколение Украины, которое переживает эти трагические события, сказать свое слово, какие символы они хотят видеть на следующей банкноте? Для меня это даже не вопрос», — подчеркнул он. По его мнению, настал момент искать свежие образы, которые бы воплотили дух нашего времени.

Предыдущие идеи

Интересно, что в сентябре 2024 года НБУ уже предлагал переименовать разменную монету с «копеек» в «шаги», но эта задумка пока зависла на уровне концепции без конкретных шагов к воплощению.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
bonv
bonv
7 апреля 2025, 15:03
#
Якраз це на часі…
+
+15
bonv
bonv
7 апреля 2025, 15:03
#
З пустого в порожнє…
+
+15
Sergіy Podik
Sergіy Podik
7 апреля 2025, 15:35
#
Коли коту нема чого робити він…
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
7 апреля 2025, 16:49
#
… расіянєн акім галімов із 95-квартала вже школярам підручник історії (по факту підручник «культа лічності» найвеличнішого) вже написав, тепер пересічним і гривню намалює з єрмаками-арахаміями!
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