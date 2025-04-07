Игорный бизнес за четыре года увеличил уплату налогов в 143 раза — Гетманцев

В январе-марте 2025 года в Украине игорный бизнес уплатил в бюджет 5,4 млрд грн налоговых платежей, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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«Это в 143 раза превышает уровень января-марта 2021 года (37,7 млн грн)», — отметил депутат.

По его данным, в январе 2025 года в бюджет поступило — 735 млн грн, в феврале — 1,52 млрд грн, а в марте — 3,13 млрд грн.

Он также сообщил, что сумма выручек с применением РРО/ПРРО за первые два месяца 2025 года достигла 8,5 млрд грн и превысила в 18,5 раза уровень января-февраля 2024 года (0,5 млрд грн).

«Введение обязательного применения РРО/ПРРО игорным бизнесом в конце прошлого года способствует детенизации отрасли», — отметил Гетманцев.