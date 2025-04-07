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7 апреля 2025, 12:45 Читати українською

Goldman Sachs поднял риск рецессии в США до 45%

Инвестиционный гигант Goldman Sachs скорректировал свои ожидания: шансы на рецессию в США в течение следующего года выросли до 45%. Об этом сообщает NDTV World.

Инвестиционный гигант Goldman Sachs скорректировал свои ожидания: шансы на рецессию в США в течение следующего года выросли до 45%.
Фото Pixabay

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Новые цифры

Компания пересмотрела прогноз роста американского ВВП на 2025 год, снизив его с 1% до 0,5%, а вероятность экономического спада за 12 месяцев подняла с 35% до 45%. Причина — «резкое ухудшение финансовых условий, бойкоты со стороны иностранных потребителей и дальнейший рост политической неопределенности, что, вероятно, приведет к большему снижению капитальных затрат, чем мы предполагали ранее», объясняют в отчете.

Тарифы как ключ

По базовому сценарию Goldman Sachs, эффективная тарифная ставка в США вырастет на 15 процентных пунктов, если часть пошлин, анонсированных на 9 апреля, будет смягчена. Но если эти тарифы заработают в полном объеме, ставка подскочит на 20 пунктов. «Если это произойдет, мы ожидаем изменить наш прогноз на рецессию», — предупредили в компании.

Что будет делать ФРС

Без рецессии Goldman Sachs видит три «предупредительных» снижения ставки ФРС по 25 базисным пунктам, начиная с июня (ранее ожидавших июля), что доведет целевую ставку до 3,5−3,75%. «В случае рецессии мы ожидаем, что ФРС снизит ставку примерно на 200 базисных пунктов в течение следующего года», — отметили аналитики. С учетом вероятности спада прогноз действий ФРС теперь предусматривает падение ставки на 130 пунктов этого года — это совпадает с ожиданиями рынка на момент закрытия торгов в пятницу.

Напомним, что главный экономист инвестиционного банка JPMorgan Брюс Касман заявил о том, что риск рецессии в США и мире в этом году вырос с 40% до 60% после введения президентом США Дональдом Трампом масштабных торговых пошлин.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
0
w33
w33
7 апреля 2025, 12:51
#
Трамп, міністр Лунтік і ко цього не допустять)
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