Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в марте увеличились до максимальных с ноября прошлого года $3,241 трлн по сравнению с $3,227 трлн в предыдущий месяц, говорится в сообщении Народного банка Китая.
Валютные резервы Китая в марте выросли до максимума за четыре месяца
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Что известно
Юань в прошлом месяце снизился в цене на 0,31% в паре с долларом. Доллар в марте подешевел на 3,13% к корзине основных мировых валют.
Резервы золота в КНР на конец марта составляли 73,7 млн унций, увеличившись с 73,61 млн унций месяцем ранее, говорится в сообщении.
В стоимостном выражении резервы золота выросли до $229,6 млрд с $208,64 млрд в конце февраля.
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Источник: Минфин
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