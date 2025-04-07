Банки ожидает тройной удар из-за тарифов Трампа

Хотя банки напрямую не участвуют во внешней торговле и не платят импортные пошлины, они могут серьезно пострадать от нового тарифного режима, анонсированного Дональдом Трампом, пишет The Wall Street Journal.

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Что известно

По оценке издания, кредитные организации ожидает «тройной удар», связанный с ослаблением экономической активности, ростом просрочек по займам и сжатием процентной маржи.

Как отмечает WSJ, первым и главным риском является возможная рецессия или, как минимум, замедление темпов роста экономики. Повышенные тарифы могут снизить потребительский спрос и деловую активность, что приведет к падению спроса на кредиты и ухудшению способности заемщиков — как физических лиц, так и компаний — выполнять долговые обязательства. На этом фоне банки могут столкнуться с падением выручки.

Второй удар связан с инфляцией и нестабильностью процентных ставок. Снижение прогнозов по экономике уже оказало давление на долгосрочные доходности: в четверг, 3 апреля, доходность 10-летних гособлигаций США опустилась до 4,03% — минимума с октября прошлого года.

Обычно в условиях замедления ФРС понижает краткосрочные ставки, что позволяет банкам уменьшать ставки по депозитам и защищать маржу. Однако если тарифы подстегнут инфляцию, регулятор может воздержаться от снижения ставок. В этом случае банки будут вынуждены продолжать платить высокие ставки вкладчикам, в то время как прибыльность их кредитных портфелей будет снижаться, объясняет издание.

«Американские банки не находятся под прямым ударом тарифов, но их бизнес основан на кредитовании компаний, которые в этой зоне риска. И вторичные последствия, которые почувствуют потребители, критичны для банков», — отметил аналитик Truist Securities Джон Макдональд.

Третий элемент давления связан с ухудшением финансового положения клиентов. По данным WSJ, уровень задолженности по кредитным картам в США достиг максимума за последние годы, а доля просроченных платежей продолжает расти. Рост цен на товары из-за тарифов может еще сильнее сократить платежеспособность домохозяйств.

Банки, в свою очередь, будут вынуждены заранее формировать резервы на возможные убытки, что может привести к снижению прибыли еще до наступления реальных проблем у клиентов.

WSJ подчеркивает, что под ударом оказываются не только потребители, но и корпоративный сектор. «Даже если компаниям удастся переложить часть издержек на покупателей, их выручка, скорее всего, сократится», — говорится в материале издания. Это приведет к снижению спроса на кредиты, приостановке инвестиционных программ и отложенным решениям о слияниях и размещении акций. Все это, в свою очередь, негативно скажется на комиссионных доходах банков с Уолл-стрит.

Рынки уже отреагировали на анонс тарифов падением банковских котировок: 3 апреля индекс KBW Nasdaq Bank потерял почти 10%, что стало худшим однодневным снижением с марта 2023 года, когда произошел крах Silicon Valley Bank. Акции JPMorgan Chase, Wells Fargo и Morgan Stanley, которые на следующей неделе представят квартальные отчеты, потеряли от 5,6% до 6,4%.

С начала ноября банки утратили весь рост, накопленный на фоне ожиданий оживления деловой активности и возобновления сделок.

Издание не исключает, что что некоторые игроки смогут временно воспользоваться волатильностью: по данным Morgan Stanley, объемы торгов на фондовом рынке США в первом квартале выросли в годовом выражении. Однако, как подчеркивает газета, существует разница между «хорошей» волатильностью — когда инвесторы активно торгуют — и «плохой», вызванной политической нестабильностью, которая, наоборот, отталкивает трейдеров от рынка.

«В прошлый раз обвал котировок банков был вызван их внутренними проблемами. Теперь они стали жертвами внешнеэкономических рисков», — заключает WSJ.