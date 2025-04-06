Jaguar Land Rover приостанавливает поставки авто в США

Jaguar Land Rover приостановит отправку своих автомобилей британского производства в Соединенные Штаты в месяц, поскольку компания рассматривает возможности, как смягчить расходы, связанные с 25% тарифом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

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Компания Jaguar Land Rover, принадлежащая индийской Tata Motors, подтвердила временное прекращение экспорта в США.

«В то время как мы работаем над решением новых условий торговли с нашими деловыми партнерами, мы принимаем некоторые краткосрочные меры, включая приостановку поставок в апреле, поскольку мы разрабатываем наши среднесрочные и долгосрочные планы», — говорится в заявлении компании.

Согласно данным отраслевой организации SMMT, автомобильная промышленность Великобритании, в которой непосредственно занято 200 000 человек, очень уязвима к новым тарифам. Соединенные Штаты являются вторым по величине импортером британских автомобилей после Европейского Союза с долей почти 20%.

Jaguar Land Rover, один из самых крупных автопроизводителей Британии, заявил, что США являются важным рынком для его люксовых брендов. Компания продает 400 000 Range Rover Sport, Defender и другие модели ежегодно, и экспорт в США составляет почти четверть продаж.

Напомним

25% тарифа США на импортируемые легковые и грузовые автомобили вступил в силу 3 апреля, на следующий день после того, как Трамп объявил о тарифах на другие товары из стран по всему миру.

Великобритания заявила, что сосредоточена на попытках заключить торговое соглашение с Вашингтоном.

The Times сообщает, что Jaguar Land Rover, вероятно, имеет запас автомобилей на несколько месяцев продаж в США, не подпадающих под новые тарифы.