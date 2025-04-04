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4 апреля 2025, 16:33 Читати українською

Дания выделит Украине военную помощь на $1 миллиард

Министр финансов Дании объявил о выделении Украине 25-го пакета военной помощи на сумму 6,7 млрд датских крон (около $1 млрд). Об этом шла речь во время встречи представителей украинского ведомства с министром финансов Дании Николаем Вамменом, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Министр финансов Дании объявил о выделении Украине 25-го пакета военной помощи на сумму 6,7 млрд датских крон (около $1 млрд).
Фото: me.gov.ua

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Подробности

Пакет военной помощи включает системы ПВО, артиллерию и финансирование для украинских Военно-воздушных сил. Помощь будет поступать в течение 2025−2027 годов.

Особое внимание во время встречи стороны уделили «датской модели» помощи, которая предусматривает инвестиции непосредственно в украинскую оборонную промышленность. В рамках нового пакета Дания выделит 2 млрд крон в течение 2025−2027 годов для поддержки производства оружия в Украине.

В прошлом году Дания уже передала 4,4 млрд. крон по этой модели, что позволило существенно поддержать украинский оборонно-промышленный комплекс. Эта модель также поощряет другие государства направлять средства непосредственно на производство в Украине.

В ходе встречи стороны также обсудили расширение экономического сотрудничества. Датский министр отметил, что около 100 крупнейших датских компаний уже инвестируют в Украину, включая Carlsberg и логистическую компанию DSV, которые даже увеличили свое присутствие в Украине, когда другие иностранные компании покидали рынок.

На встрече также было доложено о новой датской инициативе — модели «IFU 2.0», которая позволит датскому инвестиционному фонду IFU предоставлять гарантии для датских инвесторов, желающих инвестировать в Украину.

Эта инициатива касается не только оборонной промышленности, но и других секторов украинской экономики.

Стороны договорились об организации специальной бизнес-миссии датских компаний в Украину по установлению прямых контактов между бизнесом обеих стран.

Напомним

«Минфин» писал, что Дания предоставит 130 млн евро гарантий для своих компаний, готовых инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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