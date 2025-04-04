Фондовый рынок Европы пережил худшую неделю с 2022-го: рынки падают из-за тарифов Трампа

Фондовые площадки Европы завершили неделю стремительным падением. Это происходит на фоне тревоги, которую разожгла торговая политика Дональда Трампа. Об этом сообщает Trading Economics.

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Масштаб обвала

В пятницу индекс STOXX 50 скатился на 2,9%, а более широкий STOXX 600 потерял 2,5%, опустившись до самых низких уровней с середины января. По итогам недели STOXX 50 просел на 6,7%, а STOXX 600 — почти на 5,9%. Такого резкого недельного падения европейские рынки не видели с марта 2022 года.

Виновник хаоса

Все началось с объявления Трампом новых пошлин, взбудораживших инвесторов страхами глобального торгового столкновения. Еврокомиссия уже готовит ответ, а президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские компании заморозить вложения в американскую экономику. Глава немецкого Минэкономики, который вскоре покинет кресло, выразил уверенность, что Трамп «вздрогнет», если Европа выступит сплоченно.

Кто пострадал больше всего

Банковский сектор взял на себя главный удар: акции Deutsche Bank обвалились на 7,7%, UniCredit — на 9,3%, BBVA — на 8,1%, Societe Generale — на 8,2%, а Banco Santander — на 7,2%. Единственным светлым лучом явился рост L'Oréal на 2,8%, но это не смогло удержать рынки от пропасти.