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4 апреля 2025, 15:35 Читати українською

Фондовый рынок Европы пережил худшую неделю с 2022-го: рынки падают из-за тарифов Трампа

Фондовые площадки Европы завершили неделю стремительным падением. Это происходит на фоне тревоги, которую разожгла торговая политика Дональда Трампа. Об этом сообщает Trading Economics.

Фондовые площадки Европы завершили неделю стремительным падением.

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Масштаб обвала

В пятницу индекс STOXX 50 скатился на 2,9%, а более широкий STOXX 600 потерял 2,5%, опустившись до самых низких уровней с середины января. По итогам недели STOXX 50 просел на 6,7%, а STOXX 600 — почти на 5,9%. Такого резкого недельного падения европейские рынки не видели с марта 2022 года.

Виновник хаоса

Все началось с объявления Трампом новых пошлин, взбудораживших инвесторов страхами глобального торгового столкновения. Еврокомиссия уже готовит ответ, а президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские компании заморозить вложения в американскую экономику. Глава немецкого Минэкономики, который вскоре покинет кресло, выразил уверенность, что Трамп «вздрогнет», если Европа выступит сплоченно.

Кто пострадал больше всего

Банковский сектор взял на себя главный удар: акции Deutsche Bank обвалились на 7,7%, UniCredit — на 9,3%, BBVA — на 8,1%, Societe Generale — на 8,2%, а Banco Santander — на 7,2%. Единственным светлым лучом явился рост L'Oréal на 2,8%, но это не смогло удержать рынки от пропасти.

Источник: Минфин
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