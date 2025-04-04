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4 апреля 2025, 12:22 Читати українською

Новая почта открыла отделение в Мадриде

Новая почта открыла отделение в столице Испании — Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новая почта открыла отделение в столице Испании — Мадриде.
Фото: Новая почта

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Подробности

Новая точка сервиса работает в Мадриде по адресу C. del Cañaveral, 95, Bajos 1, 28029. Здесь можно отправить и получить документы и посылки весом до 30 кг и размерами до 120×70×70 см.

Компания доставляет посылки в любой адрес по Мадриду, по Испании, а также в 17 стран Европы. Срок доставки из Украины в Испанию — от 5 дней. Стоимость доставки зависит от веса и места назначения. Тарифы можно просмотреть по ссылке.

«Сегодня нашими услугами в Испании пользуются более 18,5 тысячи клиентов, в том числе более 350 бизнесов. Именно поэтому мы недавно запустили доставку в Португалию, поскольку увидели большой спрос наших клиентов именно на это направление», — отметил СЕО Nova Post в Испании Сергей Карпутев.

По его словам, следующий шаг компании — расширение собственной сети отделений на юг Испании: в Бенидорме, Марбелье и еще в Валенсии.

Для Новой почты Мадрид стал седьмым городом в Испании. С 2024 года компания также открыла собственные отделения в Барселоне, Валенсии, Аликанте, Торревьесе и Малаге.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Три літри
Три літри
4 апреля 2025, 12:25
#
Ну де ж наш облічітель Нової пошти?
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