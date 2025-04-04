Официальный курс: Нацбанк снизил курс гривны на 3 копейки

Национальный банк Украины установил на 4 апреля 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,34 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 3 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк на 4 апреля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,85 грн (на 3 апреля курс был установлен на уровне 44,63 грн). Европейская валюта подорожала 1,22 грн.

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