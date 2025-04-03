NovaPay изменила выдачу наличных предпринимателям в отделениях Новой почты

NovaPay разъясняет новые правила работы с наличными для компаний и предпринимателей. Для частных клиентов — все без изменений, они могут получать средства по-прежнему — как на счет, так и наличными, говорится в сообщении компании.

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Подробности

29 августа 2024 вступило в силу Постановление НБУ № 101 от 23.08.2024 . Оно запрещает юридическим лицам, ФОПам и тем, кто занимается независимой профессиональной деятельностью, получать наложенный платеж наличными в отделениях. Теперь, по требованию регулятора, деньги от клиентов сначала должны зачисляться на счет, а затем их можно при необходимости снять наличными.

Чтобы получить средства за свою предпринимательскую или профессиональную деятельность, необходимо:

заключить договор контроля оплаты с NovaPay;

получать деньги на счет — он может быть открыт в NovaPay или в любом украинском банке.

Как открыть счет

Открыть частный или предпринимательский счет в NovaPay можно в мобильном приложении — это быстро и удобно. На счет в NovaPay средства засчитываются быстрее, чем на счет в другом финучреждении — изо дня в день.

Также все наложенные платежи с бизнес-счета NovaPay можно снимать или переводить без комиссий.