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3 апреля 2025, 18:28 Читати українською

NovaPay изменила выдачу наличных предпринимателям в отделениях Новой почты

NovaPay разъясняет новые правила работы с наличными для компаний и предпринимателей. Для частных клиентов — все без изменений, они могут получать средства по-прежнему — как на счет, так и наличными, говорится в сообщении компании.

NovaPay разъясняет новые правила работы с наличными для компаний и предпринимателей.

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Подробности

29 августа 2024 вступило в силу Постановление НБУ № 101 от 23.08.2024. Оно запрещает юридическим лицам, ФОПам и тем, кто занимается независимой профессиональной деятельностью, получать наложенный платеж наличными в отделениях. Теперь, по требованию регулятора, деньги от клиентов сначала должны зачисляться на счет, а затем их можно при необходимости снять наличными.

Чтобы получить средства за свою предпринимательскую или профессиональную деятельность, необходимо:

  • заключить договор контроля оплаты с NovaPay;
  • получать деньги на счет — он может быть открыт в NovaPay или в любом украинском банке.

Как открыть счет

Открыть частный или предпринимательский счет в NovaPay можно в мобильном приложении — это быстро и удобно. На счет в NovaPay средства засчитываются быстрее, чем на счет в другом финучреждении — изо дня в день.

Также все наложенные платежи с бизнес-счета NovaPay можно снимать или переводить без комиссий.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
torn
torn
3 апреля 2025, 19:08
#
Компанія Нова Пошта (NovaPay) ще в травні минулого року безальтернативно перевела всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару утримує комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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