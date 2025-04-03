В Украине подешевела морковь

Несмотря на то, что предложение моркови на рынке Украины очень ограничено, цены на эту продукцию снова начали снижаться. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

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Так, согласно данным ежедневного мониторинга проекта, морковь в украинских хозяйствах на сегодняшний день предлагается к продаже по 24−30 грн/кг ($0,58−0,73/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

По словам участников рынка, удешевление в этом сегменте спровоцировано снижением спроса на данную продукцию. Кроме того, на рынок оказывает существенное давление увеличение предложения некондиционной моркови, которую производители стремятся сбыть в первую очередь.

По словам самих производителей, причиной такой ценовой ситуации является сдержанный спрос на морковь, тогда как качество этих корнеплодов в хранилищах стремительно ухудшается.

Однако следует отметить, что даже при таких условиях украинским фермерам удается отгружать морковь в среднем в 3,5 раза дороже, чем в начале апреля 2024 года.

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