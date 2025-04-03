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3 апреля 2025, 18:07 Читати українською

В Украине подешевела морковь

Несмотря на то, что предложение моркови на рынке Украины очень ограничено, цены на эту продукцию снова начали снижаться. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Несмотря на то, что предложение моркови на рынке Украины очень ограничено, цены на эту продукцию снова начали снижаться.
Фото: pixabay.com

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Так, согласно данным ежедневного мониторинга проекта, морковь в украинских хозяйствах на сегодняшний день предлагается к продаже по 24−30 грн/кг ($0,58−0,73/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

По словам участников рынка, удешевление в этом сегменте спровоцировано снижением спроса на данную продукцию. Кроме того, на рынок оказывает существенное давление увеличение предложения некондиционной моркови, которую производители стремятся сбыть в первую очередь.

По словам самих производителей, причиной такой ценовой ситуации является сдержанный спрос на морковь, тогда как качество этих корнеплодов в хранилищах стремительно ухудшается.

Однако следует отметить, что даже при таких условиях украинским фермерам удается отгружать морковь в среднем в 3,5 раза дороже, чем в начале апреля 2024 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
ZaNOza13
ZaNOza13
3 апреля 2025, 18:53
#
Морква нині дорога', ціни гатять від фанери. Може вдавитесь бо, га? Ненаситні шкуродери.
+
0
vPrirech
vPrirech
3 апреля 2025, 19:57
#
Як казав Кучма «Це ж вже було»
+
0
3212242
3212242
3 апреля 2025, 20:11
#
Новина року!
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