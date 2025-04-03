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3 апреля 2025, 17:15 Читати українською

Тарифы Трампа коснулись необитаемых островов рядом с Арктикой

Необитаемые острова Херд и Макдональд, расположенные в субарктической части Индийского океана, были включены в список территорий, попадающих под введенные президентом США Дональдом Трампом взаимные пошлины, сообщает портал Axios.

Необитаемые острова Херд и Макдональд, расположенные в субарктической части Индийского океана, были включены в список территорий, попадающих под введенные президентом США Дональдом Трампом взаимные пошлины, сообщает портал Axios.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноСогласно опубликованным данным, эти удаленные участки суши должны будут платить базовую ставку в 10%.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Согласно опубликованным данным, эти удаленные участки суши должны будут платить базовую ставку в 10%.

Острова Херд и Макдональд известны прежде всего своими колониями пингвинов и тюленей, а также вулканом Биг-Бен, являющимся самой высокой точкой этих территорий.

Данные острова имеют статус природного заповедника и находятся примерно в 4 тысячах километров от австралийского материка, уточнил портал.

Примечательно, что данные острова не имеют постоянного населения и не являются самостоятельными государствами — они представляют собой «одни из самых отдаленных участков суши на Земле» и находятся под управлением Австралии, передает издание.

В Белом доме пояснили, что включение этих территорий в санкционный список обусловлено именно их принадлежностью к Австралии, против которой также вводятся торговые ограничения.

При этом, по данным Всемирного банка за 2022 год с островов был налажен импорт в категориях «машины и электроника», а так же «товары промышленного производства». В свою очередь США осуществляло поставки на острова в категориях «разное» и «продовольствие».

Меры в отношении островов, как и других затронутых государств, вступят в силу с 9 апреля 2025 года, указывается в документе на сайте Белого дома.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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