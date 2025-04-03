Рост цен на новые автомобили в США из-за пошлин может составить до $15 тысяч

Рост цен на новые автомобили в США может составить от $5 тыс. до $15 тыс., считает аналитик Wedbush Дэн Айвз.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Пошлины Трампа

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 25% на все автомобили иностранного производства. Они уже вступили в силу. Ранее Трамп предупреждал, что такие же протекционистские меры могут быть распространены и на некоторые автомобильные компоненты.

В среду американский президент также объявил о введении зеркальных пошлин против торговых партнеров его страны и сообщил, что установил минимальный уровень тарифов в 10% для всего импорта в Штаты.

По данным Cox Automotive, средняя цена сделки по покупке нового автомобиля в феврале составила $48,039 тыс. Если добавить к этой цене еще $5 тыс., то увеличение составит около 10%, а если добавить $15 тыс. — то более 30%, пишет Market Watch.

Айвз — не единственный эксперт, предрекающий автолюбителям в США непростые времена.

Читайте также: Автопрому приготовиться: Трамп ввел тариф в 25% на импорт авто в США